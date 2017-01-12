Пьяный водитель из Мурманска попался на даче взятки сотруднику ГИБДД

12 Января 2017 года, 16:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – На трассе Р21 «Кола» в декабре 2016 года был остановлен автомобиль, водителя которого был в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать привлечения к ответственности мурманчанин лично дал инспектору взятку в размере 15 тысяч рублей.

«Преступление не было доведено до конца, сотрудник полиции отказался от получения денег и доложил о случившемся в дежурную часть, чем пресек незаконные действия злоумышленника», – сообщают в Следственном комитете по Мурманской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые действия, направленные закрепление доказательств.

Фото: kurer-sreda.ru