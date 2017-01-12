В Кандалакше полицейскими выявлен факт незаконного сбыта оружия

13 Января 2017 года, 15:54

КАНДАЛАКША/ 13 января - В отдел полиции поступила информация о том, что один из местных жителей собирается продать оружие. Он предполагает сбыть газовый пистолет марки «МЦРГ-1».

В ходе специальных мероприятий подозреваемый, неработающий, ранее судимый за угон автомобиля мужчина, 1974 года рождения, был задержан оперативниками около дома по улице Кондрашкина в поселке Нивский. Задержание было осуществлено в момент сделки.

Мужчина пояснил, что оружие приобрел случайно несколько лет назад. Он решил продать пистолет, так как нуждается в деньгах. О том, что данное оружие хранить, а тем более продавать без специального разрешения нельзя, он, якобы, не знал.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: Guns.ru