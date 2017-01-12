Полицейскими в Мурманске изъято из незаконного оборота наркотическое вещество в крупном размере

13 Января 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 13 января - Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области в результате оперативно-разыскных мероприятий стало известно о причастности 27-летнего мурманчанина к незаконному обороту наркотиков.

В ходе специальных мероприятий он был задержан в подъезде на улице Сверлова и доставлен в отдел полиции. При личном досмотре полицейские обнаружили у него сверток с порошкообразными веществом, который был направлен на экспертизу.

Эксперт установил, что житель областного центра хранил при себе наркотическое вещество, содержащее 3-метилфентанил, героин, 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин массой 0,1705 грамма, что является крупным размером.

В отношении ранее неоднократно судимого мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под арестом.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter