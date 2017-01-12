В Апатитах арестовали подростка, обвиняемого в сбыте амфетамина

13 Января 2017 года, 16:47

АПАТИТЫ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Перед судом предстанет 17-летний житель Апатитов, обвиняемый в сбыте наркотического вещества в значительном размере. Максимальное наказание за совершенные действия – 15 лет лишения свободы. Следствием установлено, что находясь в подъезде одного из местных домов, юноша продал порошкообразное вещество потребителю. Позже он был задержан сотрудниками полиции, которым выдал приготовленный для дальнейшего сбыта, уже расфасованный амфетамин.

«Собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Фото: imenno.ru