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Главная » Криминал » Жителя Мончегорска будут судить за незаконное лишение свободы двух граждан
 
 
 
 
13 Января 2017 года, 17:10

Жителя Мончегорска будут судить за незаконное лишение свободы двух граждан


МОНЧЕГОРСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ - Следственным отделом по городу Мончегорск завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя города Мончегорск Мурманской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц).  

По версии следствия, в апреле 2016 года в дневное время злоумышленник, 1975 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с двумя малознакомыми ему гражданами во дворе одного из домов в городе Мончегорске, угрожая применением насилия и подавив их волю к сопротивлению, заставил залезть в багажник легкового автомобиля, после чего запер в багажнике и вывез их на указанном автомобиле в лесополосу в районе города Мончегорска для дальнейшего разбирательства. Воспользовавшись подходящим моментом, потерпевшим, 1994 и 1989 годов рождения удалось убежать, сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области.

Органом предварительного следствия СК России по данному уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, которая позволила установить событие совершенного преступления: осмотры мест происшествий, выемки и осмотры вещественных доказательств, показания свидетелей, комплекс судебных экспертиз.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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