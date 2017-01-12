Мурманчанку грозился убить знакомый мужчина

14 Января 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/14 января/БИ-ПОРТ – 31-летняя жительница областного центра рассказала сотрудникам отдела полиции, что ее угрожает убить знакомый мужчина. Мурманчанка проживаетв доме на ул. А.Невского.

Как выяснилось, женщину грозился убить ревнивец. Она поверила в серьезность его намерений и сообщила в полицию. Соседи подтвердили, что из квартиры, где разразился скандал, были слышны крики с угрозами.

Сотрудники полиции задержали мужчина 1989 года рождения. Установлено, что подозреваемый безработный. Кроме того, он неоднократно судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. «Угроза убийством». Мужчине грозит два года колонии.