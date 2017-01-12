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Главная » Криминал » Мурманчанку грозился убить знакомый мужчина
 
 
 
 
14 Января 2017 года, 12:00

Мурманчанку грозился убить знакомый мужчина


МУРМАНСК/14 января/БИ-ПОРТ – 31-летняя жительница областного центра рассказала сотрудникам отдела полиции, что ее угрожает убить знакомый мужчина. Мурманчанка проживаетв доме на ул. А.Невского.

Как выяснилось, женщину грозился убить ревнивец. Она поверила в серьезность его намерений и сообщила в полицию. Соседи подтвердили, что из квартиры, где разразился скандал, были слышны крики с угрозами.

Сотрудники полиции задержали мужчина 1989 года рождения. Установлено, что подозреваемый  безработный. Кроме того, он неоднократно судим.  В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. «Угроза убийством». Мужчине грозит два года колонии. 

 

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