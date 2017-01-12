Мурманчанке не удалось обновить гардероб

14 Января 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/14 января - В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску обратилась 1989 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она рассказала полицейским, что через социальную сеть «ВКонтакте» нашла привлекательное для себя объявление о продаже женской одежды.

Полицейские выяснили, что с предполагаемой девушкой-продавцом, которая обещала выслать приобретенные вещи по почте, потерпевшая связывалась по телефону. В счет оплаты товара потерпевшая перевела денежные средства на указанный мошенницей счет электронного кошелька. Злоумышленница завладела денежными средствами своей жертвы в сумме 5 тысяч рублей. Однако спустя несколько недель обещанный товар мурманчанке так и не поступил, а страница с объявлением о продаже одежды в социальной сети была удалена.

По факту возбуждено уголовное дело. В ходе проверки полицейскими установлено, что потерпевшая с «продавцом» по номеру, зарегистрированному в Краснодарском крае.