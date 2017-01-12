Жительница Пушного продала наркозависимому подозрительный пакетик

15 Января 2017 года, 15:30

ПУШНОЙ/15 января/БИ-ПОРТ - В ходе оперативных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области была получена информация о том, что ранее судимая безработная женщина 1985 года рождения может быть причастна к распространению наркотического вещества на территории Ленинского округа Мурманска.

За подозреваемой установили наблюдение. Жительница поселка Пушной задержана полицейскими с поличным возле подъезда жилого дома на улице Аскольдовцев в Мурманске. Пакетик, который она продала наркозависимому лицу, был направлен на экспертизу. Экспертом позже установлено, что подозреваемая сбыла наркотическое средство массой 0,0974 грамма, содержащее в своем составе 3-метилфентанил.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.