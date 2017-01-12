Жителя Заозерска ударила ножом возлюбленная

15 Января 2017 года, 16:30

ЗАОЗЕРСК/15 января/БИ-ПОРТ - В полицию г. Заозерска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в больницу обратился местный житель 1994 года рождения с непроникающей раной.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и установили, что ранение мужчине причинила его сожительница 1983 года рождения во время ссоры. Женщина ударила его кухонным ножом в плечо.

Подозреваемая была установлена и доставлена в отдел полиции. Жительница Заозерска призналась в совершении правонарушения и рассказала стражам правопорядка, что причиной конфликта стала ссора на почве ревности. Ранее к уголовной ответственности северянка не привлекалась.

По факту в отношении 33-летней северянки дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью легкой степени тяжести». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области