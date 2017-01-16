В Мурманске наркополицейскими с поличным задержан подозреваемый в сбыте первитина

16 Января 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 16 января - В управление наркоконтроля УМВД России по Мурманской области поступила информация о том, что ранее не судимый житель областного центра занимается реализацией на территории областного центра синтетического наркотика.

За подозреваемым установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий оперативниками ранее не судимый житель Мурманска, 1995 года рождения, был задержан в момент сбыта синтетического наркотика на лестничной площадке жилого дома в Первомайском округе.

Изъятое в момент продажи вещество было направлено на экспертизу, в ходе которой сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установлено, что мурманчанин продал метамфетамин (первитин) массой 0,8242 грамма, что является значительным размером.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Подозреваемый в сбыте наркотика задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter