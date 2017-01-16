Владелица простила мурманчанина за сгоревший автомобиль

16 Января 2017 года, 13:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Пьяный мурманчанин в июле 2016 года камнем разбил стекло автомобиля «Рено Логан» и используя спички, поджог чехол на сиденье. В результате машина, припаркованная в районе 15 дома по улице Скальная, сгорела полностью.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину, возместил причиненный ущерб на сумму свыше 210 тысяч рублей и принес извинения хозяйке транспортного средства.

«В связи с чем, уголовное дело судом было прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с примирением сторон», – рассказали в Прокуратуре по Мурманской области.

Фото: Newstes.ru