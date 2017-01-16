Мурманчанин, который сам сдался правоохранительным органам, приговорен к восьми годам

16 Января 2017 года, 14:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – В октябре 2015 года от суда скрылся Андрей Чорненький, который обвинялся в приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в особо крупном и значительном размере. Спустя год мужчина добровольно пришел в прокуратуру Ленинского округа и во всем сознался.

«С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание наличие в действиях Чорненького особо опасного рецидива преступлений и других обстоятельств, суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима», – сообщают в Прокуратуре по Мурманской области.

Фото: svopi.ru