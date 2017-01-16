В Мурманской области полицейские продолжают регистрировать интернет-мошенничества

16 Января 2017 года, 19:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января - В полицию Мурманска обратилась жительница Октябрьского округа, 1974 года рождения. Заявительница рассказала, что в одной из групп популярной социальной сети нашла объявление о продаже женского платья. Связавшись с «продавцом», мурманчанка узнала, что за одежду необходима предоплата. Мошенница указала номер счета, и потерпевшая перевела на него деньги в сумме около 30 тысяч рублей. Прождав неделю, мурманчанка решила перезвонить продавцу, чтобы узнать, когда придет посылка с платьем. Однако телефон злоумышленницы оказался отключенным, а все контакты, в том числе страница в социальной сети, были удалены. Поняв, что стала жертвой мошенников, жительница столицы Заполярья отправилась в полицию.

Житель поселка Никель, 1958 года рождения, нашел объявление на сайте о продаже дорогостоящего телефона «Айфон 7». Цена за мобильное устройство его устроила. Связавшись с «продавцом» по телефону, указанному в объявлении, потерпевший узнал, что за средство связи необходима предоплата. Северянин перевел на указанный мошенником счет деньги в сумме более 40 тысяч рублей. После финансовой операции он позвонил на номер «продавца», однако тот оказался недоступен, а вся информация с сайта о продаже дорогостоящего мобильного устройства была удалена.

Жительница Заозерска, 1994 года рождения, искала в сети Интернет объявление о продаже щенка породы померанский шпиц. На популярном сайте бесплатных объявлений она нашла телефон «заводчика» и связалась с ним по телефону. Неизвестный отправил ей фотографию щенка и предложил перевести за него деньги в сумме около 19 тысяч рублей, что потерпевшая и сделала. Однако обещанную собаку северянка так и не получила, а телефон «заводчика» померанского шпицв оказался недоступным.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области