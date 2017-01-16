В автомобиле на Гагарина взрывное устройство не обнаружено

16 Января 2017 года, 14:42

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Факт минирования автомобиля в районе девятого дома по улице Гагарина не подтвердился. Как сообщили «Би-порту» в управлении МВД по Мурманской области, местный житель до того как обратиться в полицию и сообщить о возможном минировании «Опеля» обращался в ГИБДД.

«Позвонил мужчина, его личность установлена, и сообщил, что данное транспортное средство припарковано неправильно, и его необходимо эвакуировать», – рассказала начальник пресс-службы УМВД Марина Шихова.

Подъехавший патруль не выявил оснований для эвакуации, отметим, что на машине не было номерных знаков.

«После этого тот же самый человек сообщил о том, что она может быть заминирована, но взрывное устройство в ходе мероприятий обнаружить не удалось. Сейчас по факту проводится проверка», – уточнила Шихова.

Фото: Мурманск ДТП ЧП