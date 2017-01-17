Полицейскими в Мурманске раскрыт уличный грабеж

17 Января 2017 года, 17:40

МУРМАНСК/ 17 января - В полицию за помощью обратилась жительница города, 1996 года рождения, с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении.

По словам заявительницы, поздно вечером возле одного из домов по улице Полярные Зори на нее напал неизвестный и открыто с применением насилия похитил принадлежащий ей телефон «Айфон». Ущерб, причиненный заявительнице неизвестным грабителем, составил 28 тысяч рублей.

Женщина описала злоумышленника. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что грабеж мог совершить ранее неоднократно судимый, в том числе за грабеж, житель поселка Мурмаши, 1981 года рождения.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого. Похищенное имущество он успел продать, деньги потратить на личные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: MacDigger