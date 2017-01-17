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Главная » Криминал » В Мурманске сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии квартирных краж
 
 
 
 
17 Января 2017 года, 18:35

В Мурманске сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии квартирных краж


МУРМАНСК/ 17 января - С ноября прошлого года в отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратились несколько горожан с заявлениями о кражах имущества из квартир. Оперативники установили, что во всех случаях способ проникновения в квартиру был одинаковым: неустановленное лицо разбивало либо при помощи стамески отжимало пластиковые окна или балконные двери квартир, расположенных на 1 этаже.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Первомайского отдела полиции установили, что к квартирным кражам причастен ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи и незаконный оборот наркотиков, безработный житель областного центра, 1981 года рождения.

Оперативники установили наблюдение за подозреваемым. В ночное время житель Мурманска проник в квартиру по адресу Карла Либкнехта через приоткрытую форточку, воспользовавшись отсутствием хозяев жилого помещения, похитил игровую приставку и ювелирные украшения на общую сумму не менее 5 тысяч рублей, а также 7 тысяч наличных денежных средств. Полицейские задержали его с поличным на месте преступления и доставили в отдел полиции.

Всего сотрудниками полиции установлено 11 эпизодов краж из квартир, которые совершил 35-летний мурманчанин во всех районах города. Так, из квартиры по проспекту Кольский он украл имущество на общую сумму более 64 тысяч рублей, из квартиры по проезду Ледокольный им украдено имущество на сумму 57 тысяч рублей. Подозреваемый признался в совершении преступлений. Похищенные вещи он продавал, а полученные денежные средства тратил на приобретение наркотических веществ.

В отношении подозреваемого возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 т. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения виде ареста.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску)

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