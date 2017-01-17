В Мончегорске полицейскими раскрыта квартирная кража

17 Января 2017 года, 19:33

МОНЧЕГОРСК/ 17 января - В отдел полиции поступило заявление от местного жителя, 1971 года рождения, о краже имущества из его квартиры по пр.Металлургов. По словам потерпевшего, в его отсутствие путем свободного доступа была украдена игровая приставка «Сони». Сумма ущерба составила свыше 27 тысяч рублей.

Полицейские, прибыв на место происшествия, выяснили, что злоумышленник проник в чужое жилье, сумев отжать входную дверь квартиры.

В результате оперативных мероприятий в качестве подозреваемого был установлен 33-летний житель города. Неработающего, ранее судимого за аналогичное преступление мужчину задержали, похищенное было у него изъято в ходе проведенного обыска и возвращено владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter