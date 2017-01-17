Полицейскими в Кировске задержан подозреваемый в хищении денег со счета банковской карты

17 Января 2017 года, 20:20

КИРОВСК/ 17 января - В дежурную часть обратился 50-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств со счета его банковской карты. Сотрудникам полиции северянин пояснил, что в краже денег в сумме около 80 тысяч рублей есть основания подозревать знакомого.

В ходе беседы с потерпевшим полицейские установили, что банковская карта была похищена путем свободного доступа в ходе совместного распития спиртных напитков из квартиры по улице Кирова. Впоследствии злоумышленник, зная пин-код карты, обналичил деньги через банкомат.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали по месту жительства. Ранее судимый за причинение смерти по неосторожности мужчина, 1976 года рождения, сознался в содеянном. Похищенные денежные средства он уже успел потратить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: businesspundit.com