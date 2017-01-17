Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Оленегорска

18 Января 2017 года, 08:45

ОУР МО МВД России «Оленегорский» разыскивается утративший родственную связь Самсонов Владимир Андреевич, 13.09.1977 года рождения, уроженец г. Оленегорска, ранее зарегистрированный и проживавший по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, 24-26.

В рамках проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в последний раз отец Самсонова Владимира Андреевича видел его в 2012 году, после чего уехал за пределы Российской Федерации. В 2015 году во время приезда в Россию он установил, что сын пропал без вести, и обратился в полицию.

По оперативной информации, может находиться на территории населенного пункта Междуречье.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Самсонова Владимира Андреевича, просьба сообщить по телефонам: 02, 8 (815-52) 58-536, 58-600, 58-620, 8-906-290-52-56, 8-911-306-35-25.

ОУР МО МВД России «Оленегорский»