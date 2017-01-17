Более двух тонн незаконной спиртосодержащей продукции изъяли в Мурманской области с начала года

18 Января 2017 года, 09:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января - Работа по борьбе с контрафактным и некачественным алкоголем ведется сотрудниками полиции Мурманской области регулярно. По итогам 2016 года в регионе изъято 17 тонн спиртосодержащей продукции.

С конца декабря 2016 года после введения соответствующего запрета на оборот и хранение спиртосодержащей непищевой жидкости полицейскими совместно с сотрудниками Роспотребнадзора Мурманской области проводятся комплексные мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной реализации спиртосодержащей не пищевой продукции. Только за две недели из оборота изъято более двух тонн спиртосодержащей непищевой жидкости. По решению суда изъятая продукция может быть уничтожена. По фактам выявленных нарушений в настоящее время сотрудниками полиции и Роспотребнадзора проводятся проверки, сообщили в пресс-службе УМВД по Мурамнской области.