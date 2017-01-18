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Главная » Криминал » В Кандалакше возбуждены уголовные дела в отношении двух работников предприятия за кражу топлива
 
 
 
 
18 Января 2017 года, 18:30

В Кандалакше возбуждены уголовные дела в отношении двух работников предприятия за кражу топлива


КАНДАЛАКША/ 18 января - В полицию г. Кандалакши обратилась служба безопасности одного из предприятий города. В ходе очередной ревизии была установлена недостача толива.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» по факту была проведена проверка, в ходе которой полицейские установили, что предприятие заключило договор с одной из АЗС города на поставку топлива для служебного транспорта. Водители транспортных средств заправлялись на АЗС на основании путевых листов, в которых проставлялись отметки.

Житель Кандалакши, 1961 года рождения, трудоустроенный водителем предприятия, имел допуск к путевым листам. В нерабочее время он подъезжал к АЗС и по путевому листу, который он не сдавал после завершения работы, заправлял свой личный автомобиль. Таким образом он присвоил 875 литров топлива на общую сумму более 31 тысячи рублей.

Еще один житель Кандалакши, 1962 года рождения, заправлял свой автомобиль по путевому листу автомобиля, закрепленного за участком, на котором он был трудоустроен слесарем. Всего мужчина украл у предприятия 1130 литров на сумму около 41 тысячи рублей.

По факту присвоения и кражи возбуждены уголовные дела. Подозреваемые признались в совершении преступлений. Оба жителя Кандалакши находятся под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: EPA

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