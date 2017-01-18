В Мурманске полицейскими задержана подозреваемая в причинении тяжкого вреда здоровью

18 Января 2017 года, 19:22

МУРМАНСК/ 18 января - В полицию Мурманска поступило сообщение о том, что в квартире по улице Фролова произошел конфликт, в ходе которого хозяину квартиры причинено ножевое ранение.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Потерпевшего мужчину, 1974 года рождения, с проникающим ранением брюшной стенки, которое квалифицируется как повлекшее тяжкий вред здоровью, доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия полицейскими была установлена и задержана проживающая совместно с раненым женщина. Безработная жительница Мурманска, 1980 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемая причинила телесные повреждения потерпевшему в ходе конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков.

По факту следователем отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: newstut.ru