В Мончегорске полицейскими возбуждено уголовное дело по факту управления транспортом в нетрезвом виде

18 Января 2017 года, 20:00

МОНЧЕГОРСК/ 18 января - Сотрудниками ГИБДД у дома по улице Ленинградская набережная за нарушение правил дорожного движения был задержан мужчина, управлявший автомобилем «КИА Спектра». Полицейские выяснили, что неработающий мужчина, 1979 года рождения, находится в состоянии алкогольного опьянения. Наличие алкоголя в крови подтвердило медицинское освидетельствование. Показания прибора составили 1,186 мг/л.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что данный гражданин уже был лишен в прошлом году водительских прав за управление транспортом в нетрезвом виде, срок административного наказание еще не истек.

По факту повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если Вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, просьба сообщить о данном факте в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по телефонам 127, 42-18-45 (круглосуточно).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: plus.google.com

