«Сладкие» передачи в колонии Мурманской области оказались с сюрпризом

18 Января 2017 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области пресечена очередная попытка доставки в колонию запрещённых веществ в передаче. У сотрудников ревдинской исправительной колонии строгого режима №23 во время досмотра передачи, поступившей на имя осуждённого от гражданина из посёлка Молочный, вызвала подозрение небольшая банка с мёдом. При вскрытии в содержимом банки были обнаружены инородные частицы белого цвета, отличающиеся от общей массы мёда.

По данному факту в учреждение были вызваны сотрудники МО МВД России «Оленегорский». В настоящее время проводится проверка, вещество отправлено на экспертизу.

Стали также известны результаты исследования вещества, изъятого ранее сотрудниками ИК-16 при досмотре посылки, поступившей на имя осуждённого, о котором сообщалось 13 января. Экспертиза показала, что внутри конфет «Марсианка» находился гашиш общей массой 1,34 г. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.228.