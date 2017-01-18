Полицейскими в Мурманске раскрыто совершенное на улице мошенничество

18 Января 2017 года, 21:30

МУРМАНСК/ 18 января - В полицию за помощью обратился житель города, 1986 года рождения, с заявлением о совершенном в отношении него преступлении.

По словам заявителя, поздно вечером возле одного из домов по улице Чумбарова-Лучинского к нему обратился неизвестный и попросил воспользоваться мобильным телефон якобы для вызова экстренной службы. Завладев телефоном «Айфон», злоумышленник скрылся. Ущерб, причиненный им потерпевшему путем злоупотребления доверием, составил 23 тысячи рублей.

Потерпевший описал полицейскими злоумышленника. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлено, что мошенничество мог совершить ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу и грабеж, житель Мурманска, 1992 года рождения.

К моменту установления личности подозреваемого выяснилось, что он в очередной раз отбывает уголовное наказание за ранее совершенное преступление. Похищенное имущество он успел продать.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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