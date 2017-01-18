У предпринимателя в Мурманской области изъята 81 канистра спиртосодержащей непищевой продукции

18 Января 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – После обращения на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по Мурманской области установлен факт реализации в розничной торговле у ИП Базанов спиртосодержащей непищевой продукции.

«Выявленная и запрещённая к реализации продукция в количестве 81 канистры, общим объёмом 405 литров, снята с реализации и арестована. Возбуждено административное производство», – рассказали «Би-порту» в Роспотребнадзоре.

Напомним, свободная продажа подобной жидкости приостановлена постановлением от 23 декабря, исполнение данного документа находится на особом контроле. Всего с начала года в Мурманской области изъято более двух тонн данного товара.

Мероприятия по выявлению незаконной реализации продолжаются. В управлении Роспотребнадзора в очередной раз подчеркнули, что употребление спиртосодержащей непищевой продукции в пищевых целях опасно для жизни и здоровья граждан.

Фото: kormed.ru