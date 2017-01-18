Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на СРЗ «Нерпа»

18 Января 2017 года, 20:25

СНЕЖНОГОРСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего на территории судоремонтного завода «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» в городе Снежногорске. Как сообщили «Би-порту» в ведомстве, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 15 декабря 2016 года в утреннее время потерпевший при осуществлении работ по вскрытию горловин специальных поддерживающих понтонов, расположенных на плавпирсе, не имея специальных средств индивидуальной защиты, спустился внутрь балластного отсека, после чего перестал подавать признаки жизни. Установлено, что содержание оксида углерода в помещении балластного отсека превышало установленные нормы в 12 раз.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление конкретных обстоятельств произошедшего и выявление должностных лиц, чьи действия (бездействие) стоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями. Решается вопрос о назначении и проведении полного комплекса необходимых экспертиз.