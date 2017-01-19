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Главная » Криминал » В Мурманске полицейские раскрыли мошенничество с купюрами банка приколов
 
 
 
 
19 Января 2017 года, 18:00

В Мурманске полицейские раскрыли мошенничество с купюрами банка приколов


МУРМАНСК/ 19 января - В полицию Мурманска обратились представители трех торговых заведений города с заявлениями о мошенничестве.

Так, в цветочном павильоне неизвестный мужчина, приобретая букет цветов, в качестве оплаты за него отдал продавцу купюру банка приколов номиналом 5 тысяч рублей. Продавец отдала ему в качестве сдачи 2400 уже настоящих рублей. Только после ухода покупателя женщина обнаружила, что ее обманули.

В другом павильоне злоумышленник купил лоторейные билеты на 3 тысячи рублей, рассчитавшись также ненастоящими 5 тысячами рублей. В качестве сдачи он получил 2 тысячи настоящих рублей.

В обувном магазине злоумышленник приобрел обувь на сумму 4,5 тысячи рублей, также получив в качестве сдачи настоящие деньги.

Сотрудники уголовного розыска Ленинского отдела полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что мошенничества с купюрами банка приколов совершал ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Мурманска, 1970 года рождения.

Оперативники задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Мошенник признался в совершении преступлений и рассказал, что полученные в результате обмана деньги он потратил на собственные нужды, а приобретенную обувь продал. Он предлагал продавцам в разных торговых заведениях ненастоящие денежные средства, но только в трех случаях ему удалось довести умысел до конца, так как торговые работники этих заведений не заметили, что пятитысячные купюры выпущены банком приколов.

В отношении мурманчанина возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Полиция Мурманской области обращается к гражданам с просьбой быть внимательнее при осуществлении денежных расчетов.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: money-art.com

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