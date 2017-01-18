Мурманский суд заблокировал сайт, помогавший мигрантам фиктивно заключать браки

19 Января 2017 года, 10:55

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ — Прокуратура Ленинского округа Мурманска провела проверку по факту предоставления свободного доступа граждан к Интернет-ресурсу, содержащему сведения об оказании услуг по заключению фиктивных браков за вознаграждение, сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области. Установлено, что основной целью ресурса являлось получение заинтересованными лицами гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Предоставление доступа к указанным сведениям с использованием сети Интернет расценивается как информационное пособничество незаконной миграции иностранных граждан, которая оказывает негативное влияние на межнациональные отношения в обществе. Кроме того, организация подобной деятельности влечет уголовную ответственность.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура округа направила в Ленинский районный суд Мурманска заявление о признании указанной информации запрещенной и ограничении доступа к соответствующим Интернет-ресурсам. Решением суда заявленные требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры округа.

Фото: plus.google.com