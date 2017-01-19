Полицейскими в Мурманске изъято из незаконного оборота наркотическое вещество

19 Января 2017 года, 19:07

МУРМАНСК/ 19 января - Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области в результате оперативно-разыскных мероприятий стало известно о причастности 33-летнего мурманчанина к незаконному обороту наркотиков.

В ходе специальных мероприятий он был задержан возле дома по улице Баумана. При досмотре принадлежащего задержанному автомобиля «Ауди», под чехлом водительского сидения полицейские обнаружили сверток с порошкообразными веществом, который был направлен на экспертизу.

Эксперт установил, что житель областного центра хранил при себе наркотическое вещество, содержащее 3-метилфентанил, массой 4,4457 грамма, что является особо крупным размером.

В отношении ранее судимого за аналогичное преступление мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание от десяти до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области