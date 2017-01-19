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Главная » Криминал » В Кировске полицейские задержали подозреваемых в серии краж из торговых заведений
 
 
 
 
19 Января 2017 года, 19:47

В Кировске полицейские задержали подозреваемых в серии краж из торговых заведений


КИРОВСК/ 19 января - 16 января в полицию Кировска около 22:00 поступило сообщение от очевидца. Женщина увидела, как двое мужчин выбежали из магазина зоотоваров и очень быстро скрылись, надев капюшоны. Такое поведение ей показалсоь подозрительным и она позвонила в полицию.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и обнаружили, что дверь в магазин выбита, а из кассы магазина пропало около 7 тысяч рублей. Эксперты сняли отпечатки пальцев с поверхностей, к которым могли прикасаться злоумышленники.

В течение нескольких часов в полицию поступили сообщения еще из двух торговых заведений города о том, что двое неизвестных проникли в помещения магазинов. В одном случае двое неизвестных украли из кассы магазина 27 тысяч рублей, в другом проникнуть в помещение им не удалось.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативниками было установлено, что хищения денежных средств из магазинов совершили двое жителей Кировска – 1998 и 1999 годов рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекавшиеся. Подозреваемые были задержаны по горячим следам и доставлены в отдел полиции. Молодые люди признались в совершении преступлений, похищенные денежные средства они вернули добровольно. По фактам краж и попытки кражи в отношении 17-летнего и 18-летнего кировчан были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Обоим подозреваемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

На следующий день в полицию Кировска в ночное время поступило еще одно сообщение о попытке кражи из магазина. В помещении сработала охранная сигнализация. На вызов подъехали представители частной охранной организации, которые увидели, как двое мужчин пытаются вынести сейф из помещения операторской. В сейфе находились денежные средства в сумме около 238 тысяч рублей. Злоумышленники, увидев охранников, бросили сейф и скрылись с места происшествия до приезда полиции.

По горячим следам с помощью записей системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и отпечатков пальцев оперативники установили, что украсть сейф пытались те же двое молодых людей, задержанных полицейскими накануне. Спустя непродолжительное время подозреваемых задержали и снова доставили в отдел полиции. Молодые люди признались, что в эту же ночь они успели обокрасть еще два торговых заведения, одно из которых находится в г. Апатиты.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые в серии краж из торговых заведений задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Всего в настоящее время установлено 7 эпизодов их преступной деятельности.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП по г. Кировску МО МВД России «Апатитский»)

Фото: newsler.ru

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