В Оленегорске полицейские задержали угонщика

19 Января 2017 года, 20:23

ОЛЕНЕГОРСК/ 19 января - В полицию г.Оленегорска обратилась местная жительница, 1965 года рождения, которая сообщила, что утром не обнаружила принадлежащий ей автомобиль «ВАЗ», который оставила припаркованным на ночь возле дома.

Полицейские выяснили, что транспортное средство было угнано злоумышленником от дома по ул.Строительная. На нем он совершив незаконную поездку до промышленной зоны города. Спустя непродолжительное время автомобиль был там обнаружен и возвращен владелице.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в угоне, ранее не судимый местный житель, 1998 года рождения. Неработающий оленегорец признался в совершении преступления и пояснил, что угнал автомобиль в ночное время, чтобы покататься. Угнанное транспортное средство он бросил недалеко от своего места жительства.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Жителю Оленегорска избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Newsland