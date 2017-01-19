Мошенники за сутки обманули двух жителей Заполярья

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
«Медикал Он Груп – Мурманск»: безоперационная коррекция жировых отложений! «Медикал Он Груп – Мурманск»: безоперационная коррекция жировых отложений!
Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Мэр Мурманска Дмитрий Филиппов попал в ледяную сказку
 
 
 
 

Курсы валют 19.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,9963
0,9660
1 USD
Доллар США
59,1830
-0,2185
1 EUR
Евро
63,2252
-0,0612
10 NOK
Норвежских крон
69,9323
-0,0481
10 SEK
Шведских крон
66,5262
-0,1706
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-3°
8.3 м/с
давление 738.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманской области ожидается усиление ветра
19 Января 2017, 16:55
В Мурманской области ожидается усиление ветра
Мурманскстат: средняя зарплата в Мурманской области составляет 47390 рублей
19 Января 2017, 15:39
Мурманскстат: средняя зарплата в Мурманской области составляет 47390 рублей
«Адаптация», комедия о том, как американский шпион внедрялся в «Газпром»
19 Января 2017, 14:40
«Адаптация», комедия о том, как американский шпион внедрялся в «Газпром»
Налоговые поступления в бюджет Мурманской области выросли на 14%
19 Января 2017, 12:53
Налоговые поступления в бюджет Мурманской области выросли на 14%
 
 
 
 

Самое читаемое

В «Севрыбе» откроется новый травмпункт
19 Января 2017, 11:10
В Мурманске задержаны участники акции памяти убитых антифашистов
19 Января 2017, 16:41
Усиление ветра ожидается в Мурманской области
19 Января 2017, 07:45
18 человек тушили дачу в Кольском районе
19 Января 2017, 08:20
Мурманскстат: средняя зарплата в Мурманской области составляет 47390 рублей
19 Января 2017, 15:39
Мурманск искупался в Крещенской проруби. Фотоотчёт
19 Января 2017, 09:04
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Криминал » Мошенники за сутки обманули двух жителей Заполярья
 
 
 
 
19 Января 2017 года, 21:00

Мошенники за сутки обманули двух жителей Заполярья


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января - В полицию г. Апатиты обратилась местная жительница, 1972 года рождения, с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Северянка рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Злоумышленник сообщил ей, что с ее карты неустановленным лицом была осуществлена покупка. Чтобы отменить операцию, необходимо по телефону назвать номер банковской карты и код «отмены операции», который должен ей прийти на мобильный телефон. Жительница Апатитов точно следовала инструкциям мошенника, и когда ей на телефон поступило СМС-сообщение с кодом безопасности, она сообщила его неизвестному, после чего он зашел в сервис банк-онлайн и снял всю сумму, находящуюся у нее на счету – 6 тысяч 988 рублей. Получив сообщение от банка о том, что с ее счета сняты денежные средства, женщина поняла, что ее обманули.

В Североморске потерпевшей от дистанционного мошенничества при помощи сети Интернет стала местная жительница, 1986 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что разместила объявление на популярном сайте о сдаче в аренду на длительный срок квартиры.

Ей позвонил неизвестный и сообщил, что собирается снять жилье, для чего готов перевести ей предоплату в сумме 6 тысяч рублей. Женщина сообщила злоумышленнику номер своей карты, после чего он снова ей перезвонил и сказал, что ошибочно перевел ей 60 тысяч рублей. Мошенник убедил северянку подключить на его номер услугу «мобильный банк», после чего получил доступ к онлайн банку. В результате его махинаций жительница Североморска лишилась 60 тысяч рублей. В ходе проверки полицейские установили, что северянка подключила к своей банковской карте номер телефона, зарегистрированный в Самарской области.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
МЭС не будет повышать тарифы для жителей 18 населенных пунктов
2.
В Мурманской области ожидается усиление ветра
3.
В 2017 году планируется выдать 5746 государственных жилищных сертификатов
4.
В Мурманской области подвели итоги участия полицейских во Всероссийской антинаркотической акции «Призывник»
5.
Налоговые поступления в бюджет Мурманской области выросли на 14%
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта