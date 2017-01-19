Мошенники за сутки обманули двух жителей Заполярья

19 Января 2017 года, 21:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января - В полицию г. Апатиты обратилась местная жительница, 1972 года рождения, с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Северянка рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Злоумышленник сообщил ей, что с ее карты неустановленным лицом была осуществлена покупка. Чтобы отменить операцию, необходимо по телефону назвать номер банковской карты и код «отмены операции», который должен ей прийти на мобильный телефон. Жительница Апатитов точно следовала инструкциям мошенника, и когда ей на телефон поступило СМС-сообщение с кодом безопасности, она сообщила его неизвестному, после чего он зашел в сервис банк-онлайн и снял всю сумму, находящуюся у нее на счету – 6 тысяч 988 рублей. Получив сообщение от банка о том, что с ее счета сняты денежные средства, женщина поняла, что ее обманули.

В Североморске потерпевшей от дистанционного мошенничества при помощи сети Интернет стала местная жительница, 1986 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что разместила объявление на популярном сайте о сдаче в аренду на длительный срок квартиры.

Ей позвонил неизвестный и сообщил, что собирается снять жилье, для чего готов перевести ей предоплату в сумме 6 тысяч рублей. Женщина сообщила злоумышленнику номер своей карты, после чего он снова ей перезвонил и сказал, что ошибочно перевел ей 60 тысяч рублей. Мошенник убедил северянку подключить на его номер услугу «мобильный банк», после чего получил доступ к онлайн банку. В результате его махинаций жительница Североморска лишилась 60 тысяч рублей. В ходе проверки полицейские установили, что северянка подключила к своей банковской карте номер телефона, зарегистрированный в Самарской области.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области