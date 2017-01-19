В Мурманске задержаны участники акции памяти убитых антифашистов

19 Января 2017 года, 16:41

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ — Мурманская полиция задержала участников акции памяти убитых антифашистов Анастасию Бабурову и Станислава Маркелова. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Акция памяти началась в 14:00 на территории сквера на улице Ленинградская. Сообщается, что участие в митинге приняло около 10 человек.

В пресс-службе УВМД агентству пояснили, что акция не была согласована с городской администрацией. Мурманчане имеют право без согласования проводить подобные пикеты в сквере на Ленинградской улице, однако только в сценической зоне парка. Активисты же расположились у памятника жертвам интервенции.

«Сотрудники полиции разъяснили участникам акции, что им следует перейти к сцене, где они спокойно смогут продолжить свой пикет без нарушений Кодекса об административных правонарушениях», - сообщила «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД Марина Шихова.

Поскольку активисты не отреагировали на замечания сотрудников полиции, 10 участников акции были задержаны и доставлены в отдел полиции Октябрьского района Мурманска.