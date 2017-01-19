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Главная » Криминал » Мурманские полицейские подвели итоги работы за 2016 год
 
 
 
 
19 Января 2017 года, 16:50

Мурманские полицейские подвели итоги работы за 2016 год


МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Свыше трех тысяч преступлений раскрыто полицейскими УМВД России по городу Мурманску за 2016 год. Показатель общего количества преступлений снизился на 25%.

«За прошедший год свыше 100 тысяч горожан обратились в дежурную часть управления, статистика говорит о том, что есть тенденция к снижению преступности, но обращения есть, – сообщил мэр Дмитрий Филиппов, который присутствовал на брифинге по итогам работы УМВД. – Интересно, по каким вопросам обращаются граждане. Ведется ли работа с рецидивами преступлений, как проводится профилактика продажи запрещенных к обороту спиртосодержащих веществ».

Согласно данным полиции, основное место занимают преступления против собственности, их регистрируется более половины от общего числа. Из них 60% составляют хищения чужого имущества, еще 32% – это мошенничества.

«Раскрываемость преступлений составила более 44%. Произошло значительное сокращение таких видов, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, нанесение побоев, злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, а также кражи, мошенничества», – рассказал «Би-порту» представитель УМВД по Мурманской области.

Зарегистрировали 964 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Раскрыто 519 преступлений. Так, из оборота изъято более 65 килограммов наркотических средств. Помимо этого зафиксировано 249 преступлений экономической направленности и 42 – коррупционной.

По итогам на 27% заметна динамика снижения уровня преступности в общественных местах, на улицах регионального центра этот показатель уменьшился на 25%.

Сотрудники правопорядка отмечают отсутствие массовых беспорядков на территории города.

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