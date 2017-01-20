В Мурманской области за сутки возбуждено четыре уголовных дела по фактам дистанционных мошенничеств

20 Января 2017 года, 19:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 января - В ОМВД России по Кольскому району обратился житель Колы, 1988 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Потерпевший рассказал полицейским, что искал в сети Интернет запчасти для своего автомобиля «Ауди-А6». Найдя объявление о продаже нужной ему детали для автомобиля, он позвонил по номеру, указанному в объявлении, и узнал, что для получения запачасти необходимо перевести предоплату. Северянин перевел 6 тысяч рублей на счет, указанный неизвестным, после чего перезвонил, чтобы узнать, получил «продавец» деньги или нет. Номер оказался недоступным, а заказанный товар он так и не получил.

В Снежногорске местный житель, 1951 года рождения, перевел мошенникам в качестве предоплаты за авиабилеты в Краснодар около 13 тысяч рублей. Северянин искал дешевые билеты, и на одном из сайтов он нашел наиболее на его взгляд оптимальный вариант, после чего оплатил необходимую сумму с помощью специального сервиса. Однако при проверке брони на официальном сайте авиакомпании он не нашел «оплаченные» им билеты, после чего выяснил, что сайт, через который была оплачена стоимость перелета из Мурманска в Краснодар, не является официальным партнером авиакомпании. Попытки вернуть деньги не увенчались успехом, так как на телефоны, указанные на сайте, ему никто не ответил. Поняв, что стал жертвой мошенников, житель Снежногорска пошел в полицию.

Еще одной потерпевшей стала жительница Ковдора, 1994 года рождения, у которой мошенник похитил около 4 тысяч рублей через интернет-кошелек, куда северянка ввела персональные данные своей карты для проверки скорости перечисления через систему «QIWI». Переписку со злоумышленником жительница Ковдора поддерживала в социальной сети в процессе сетевой игры.

Жительницу Мончегорска, 1948 года рождения, обманул мошенник, прислав сообщение о блокировке банковской карты. Следуя инструкции злоумышленника, северянка подключила к своей карте чужой номер мобильного телефона, а также получила временный логин и пароль для доступа в онлайн сервис банка, которые она сообщила мошеннику. После всех операций у нее со счета были списаны около 105 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полиция Мурманской области просит граждан внимательнее относиться к интернет-покупкам и не перечислять денежные средства на непроверенные интернет-ресурсы, а также не переводить деньги в качестве предоплаты за неполученные товары или услуги. Главное правило безопасности банковского счета – никогда и никому не сообщать персональные данные карты, временные логины и пароли от банковских сервисов.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области