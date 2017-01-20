Организатор акции памяти убитых антифашистов в Мурманске будет привлечена к ответственности

20 Января 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/ 20 января/ БИ-ПОРТ – В отношении организатора акции памяти убитых антифашистов в Мурманске, составлен протокол. Она будет привлечена к ответственности по статье 20.2 КоАП.

«Протокол составлен на физическое лицо. Административный штраф для граждан составляет от десяти до двадцати тысяч рублей, – рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД Марина Шихова. – Остальные задержанные были опрошены и отпущены».

Ранее в УВМД сообщали, что акция не была согласована с администрацией. На просьбы сотрудников перейти в другое место, где проведение разрешено, участники ответили отказом.

Фото: Елена Пальм / ИТАР-ТАСС / Интерпресс