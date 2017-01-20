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Главная » Криминал » В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в краже из бара
 
 
 
 
20 Января 2017 года, 20:22

В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в краже из бара


МУРМАНСК/ 20 января - В полицию обратилась мурманчанка, 1990 года рождения, с заявлением о краже. Женщина рассказала, что она отдыхала в одном из баров в Октябрьском округе областного центра. Сумка с личными вещами находилась возле ее столика, и когда жительница Мурманска отходила на некоторое время, сумку с собой она не брала. Только вернувшись домой под утро, она обнаружила, что из сумки пропали 15 тысяч рублей.

Полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленные в развлекательном помещении, а также сняли отпечатки пальцев с сумки жительницы Мурманска. На одной из записей оперативникам попался хорошо им знакомый житель Мурманска, 1975 года рождения, который был неоднократно судим за кражи, грабежи и причинение тяжкого вреда здоровью. Отпечатки пальцев, оставленные неизвестным похитителем денег, совпали с его отпечатками в базе данных полиции.

Ориентировку на подозреваемого передали наружным нарядам полиции, и спустя непродолжительное время сотрудники патрульно-постовой службы доставили мужчину в отдел полиции. 41-летний неработающий мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, признался в краже. Похищенные деньги он уже успел потратить.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», подозреваемый задержан.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter

 

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