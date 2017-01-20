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Главная » Криминал » За убийство сожительницы мурманчанина приговорили к девяти годам строгого режима
 
 
 
 
20 Января 2017 года, 14:08

За убийство сожительницы мурманчанина приговорили к девяти годам строгого режима


МУРМАНСК/ 20 января/ БИ-ПОРТ – Вступил в силу приговор Ленинского суда: 41-летний Николай Шорохов признан виновным в убийстве своей сожительницы. На заседаниях мурманчанин вину не признавал, при этом, не отрицая, что смерть наступила от его действий. За совершенное преступление назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет в исправительной колонии строгого режима. Об этом «Би-порту» сообщили суде.

Шорохов проживал в собственной квартире со своей гражданской супругой и дочерью. Отношения в семье были неприязненными из-за злоупотребления женщиной спиртными напитками, воспитанием девочки мать не занималась и надолго уходила из дома.

«Второго января 2016 года он, дочь и сожительница находились дома. Последняя, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ругалась и оскорбляла его нецензурной бранью, на его просьбы успокоиться, лечь спать не реагировала, – рассказала пресс-секретарь Ленинского районного суда Мурманска Ирина Березина. – Шорохов с дочерью смотрели телевизор, когда женщина подошла к нему и разбила о его голову бокал с вином. Разозлившись, подсудимый решил её успокоить. При этом отправил дочь на кухню. Мужчина зажал шею сожительницы между плечом и предплечьем своей правой руки».

По данным суда, увидев, что она не оказывает сопротивления и не подает признаков жизни, преступник разжал руку. Опасаясь, что дочь останется одна, он не стал заявлять о совершенном в полицию.

«Они договорились с девочкой, что скроют труп, и сообщат, что мать ребенка пропала. Четвертого января он взял автомобиль в аренду, и в ночное время уже шестого января 2016 года вместе с дочерью вывез труп за город, оставив его возле озера. Первой о пропаже женщины в полицию заявила соседка по дому, Шорохов написал заявление о пропаже позже», – уточнила представитель.

В суде северянин, утверждал, что умысла на убийство у него не было. Он не предполагал о подобных последствиях.

Фото: plus.google.com

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