Полиция разыскивает несовершеннолетнюю жительницу Мурманска

20 Января 2017 года, 14:21

МУРМАНСК/ 20 января - Отделом полиции №2 УМВД России по г. Мурманску разыскивается Козырчикова Снежана Владимировна, 03.02.2002 года рождения, уроженка г. Мурманска. 13 января 2017 года в 19:00 она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-170 см, ХТС, волосы прямые светло-русые до плеч.

Была одета: куртка спортивная белого цвета фирмы «Адидас», черные лосины, черные кроссовки.

Предположительно может находиться в г. Кола, где проживала до недавнего времени.

Просьба всех, кто располагает информацией о местонахождении Козырчиковой Снежаны Владимировны, сообщить в отдел полиции №2 по телефонам 8 (8152) 40-62-12, 8-999-091-65-33 или 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №2 УМВД России по г. Мурманску)