Из гаража мурманчанина вынесли колеса

21 Января 2017 года, 12:55

МУРМАНСК/21 января/БИ-ПОРТ - 35-летний житель областного центра обратился в полицию с заявлением о краже из гаража, расположенного на улице Фадеев Ручей. По словам мужчины, у него были похищены запасные колеса и комплектующие части автомобиля. Сотрудниками полиции было установлено, что неизвестный проник в гараж, взломав замок. Он похитил имущество на общую сумму свыше 228 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Ими оказался житель Мурманска 1991 года рождения. Похищенное было частично изъято у него в ходе обыска. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчина может получить 5 лет колонии.