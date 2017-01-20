Безработные братья похитили медный кабель

21 Января 2017 года, 13:34

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/21 января/БИ-ПОРТ - 900 метров медного кабеля пропало с территории сельскохозяйственного предприятия.

Сотрудники уголовного розыска заподозрили в краже братьев. Мужчины 45 и 43 лет нигде не работают и уже бывали на скамье подсудимых за кражи.

Кабель, который злоумышленники планировали продать в скупку цветных металлов, изъят.

По факту в отношении подозреваемых жителей района отделом дознания ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчинам грозит по пять лет пребывания в колонии.