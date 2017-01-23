В Кандалакше полицейскими изъято из незаконного оборота огнестрельное оружие

23 Января 2017 года, 16:27

КАНДАЛАКША/ 23 января - В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский» стало известно, что ранее судимый за кражу безработный житель Кандалакши, 1972 года рождения, украл из частного дома гладкоствольное охотничье ружье. Полицейские провели обыск в квартире северянина и нашли ружьё. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Северянин признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что забрался в частный дом, разбив окно, чтобы украсть что-нибудь, однако ничего ценного, кроме охотничьей двустволки, не обнаружил. Забрав ружье, он отправился домой, намереваясь в дальнейшем продать его.

Полицейские провели проверку и выяснили, что оружие официально не зарегистрировано ни на одного человека. Владелец охотничьего ружья модели ТОЗ БМ 16 с заявлением о краже в полицию не обращался. Установив личность хозяина дома, оперативники опросили жителя Кандалакши, 1966 года рождения, и выяснили, что тот получил двустволку в наследство от деда-охотника. О том, что ружье пропало, он не стал заявлять в полицию, так как боялся наказания за незаконное хранение огнестрельного ружья.

За кражу ружья в отношении ранее судимого 44-летнего кандалакшанина следователем полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

50-летний житель Кандалакши за нарушение правил хранения оружия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 20.8 Кодекса об административных прправонарушениях Российской Федерации в виде административного ареста на 10 суток. Оружие изъято.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: Svopi.ru