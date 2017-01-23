В Мурманске вынесен обвинительный приговор за распространение поддельных денежных средств

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января
Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Коньки на льду чертили стрелочки… Впервые на Северном флоте – детский блицтурнир по хоккею
 
 
 
 

Курсы валют 21.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,6145
1,5842
1 USD
Доллар США
59,6697
0,2682
1 EUR
Евро
63,7272
0,4408
10 NOK
Норвежских крон
70,5791
0,5987
10 SEK
Шведских крон
66,7454
0,0486
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-11°
1.6 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Ситуация по расчистке снега в Североморске на контроле у губернатора
23 Января 2017, 16:00
Ситуация по расчистке снега в Североморске на контроле у губернатора
Мурманская ТЭЦ сделает перерасчёт за отопление
23 Января 2017, 13:32
Мурманская ТЭЦ сделает перерасчёт за отопление
Травмпункт переедет в «Севрыбу»
23 Января 2017, 13:20
Травмпункт переедет в «Севрыбу»
Выход из высшего политсовета единороссов губернатор объяснила необходимостью кадрового обновления
23 Января 2017, 12:06
Выход из высшего политсовета единороссов губернатор объяснила необходимостью кадрового обновления
 
 
 
 

Самое читаемое

Владимир Жириновский предложил переселять бесквартирных в Мурманск
23 Января 2017, 10:11
Травмпункт переедет в «Севрыбу»
23 Января 2017, 13:20
Мурманская ТЭЦ сделает перерасчёт за отопление
23 Января 2017, 13:32
Выход из высшего политсовета единороссов губернатор объяснила необходимостью кадрового обновления
23 Января 2017, 12:06
Работы по восстановлению теплотрассы в центре Мурманска завершены
23 Января 2017, 08:20
В подъезде на улице Буркова нашли змею
23 Января 2017, 17:30
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Криминал » В Мурманске вынесен обвинительный приговор за распространение поддельных денежных средств
 
 
 
 
23 Января 2017 года, 18:40

В Мурманске вынесен обвинительный приговор за распространение поддельных денежных средств


МУРМАНСК/ 23 января - В течение 2015 года в полицию поступали сообщения от граждан и организаций о том, что в обороте денежных средств выявлены фальшивые 5-тысячные купюры. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску было установлено, что поддельные денежные средства на территорию областного центра доставляет один и тот же человек. В ходе специальных мероприятий ранее судимый житель Мурманска, 1971 года рождения, был задержан.

По факту в начале 2016 года следственной частью следственного управления УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Во время следствия житель Мурманска скрылся от контроля правоохранительных органов и уехал за пределы Мурманской области.

Полицейские Мурманска установили, что подозреваемый в распространении поддельных денег находится на территории Москвы. Летом 2016 года оперативники задержали мурманчанина и доставили в Мурманск, где он был заключен под стражу.

В конце 2016 года уголовное дело было окончено расследованием и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Органами предварительного следствия доказано, что злоумышленник приобретал поддельные денежные купюры в другом городе и привозил их в Мурманск. Всего за период своей преступной деятельности ранее неоднократно судимый житель областного центра успел распространить 80 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму 400 тысяч рублей.

Первомайским районным судом житель Мурманска осужден за сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка России к наказанию в виде лишения свободы на срок четыре года в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: LiveInternet

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманске организатор незаконного игорного клуба приговорен к обязательным работам
2.
Сломанную световую конструкцию в Мурманске восстановят
3.
В подъезде на улице Буркова нашли змею
4.
В этом году мурманчан радуют ледяные фигуры, горки для катания и арт-объекты
5.
График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта