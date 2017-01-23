В Мурманске организатор незаконного игорного клуба приговорен к обязательным работам

23 Января 2017 года, 18:20

МУРМАНСК/ 23 января - В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску стало известно о том, что в одной из квартир по улице Полярные Зори в областном центре функционирует незаконный игровой клуб. Попасть в помещение могли только постоянные клиенты, хорошо знакомые администратору.

Полицейские провели проверку полученной информации. В ходе специальных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии был проведен обыск в помещении клуба, в ходе которого изъята компьютерная техника.

По материалам проверки полицейских следователем следственного отдела по г. Мурманску СУ СК России по Мурманской области в отношении организатора клуба, жителя Мурманска, 1991 года рождения, было возбуждено уголовное дело по статье 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр».

В ходе следствия установлено, что на протяжении 2016 года в помещении проводились азартные игры. В конце 2016 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд. На суде 21-летний мурманчанин полностью признал свою вину, раскаялся в совершении преступления.

Октябрьским районным судом г. Мурманска обвиняемый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Стоит отметить, что всего в 2016 году сотрудниками полиции Мурманской области проведено более 100 проверок игорных заведений. Из подпольных игровых клубов изъято 166 игровых аппаратов, более 800 единиц компьютерной техники. По материалам полиции закрыто 40 незаконных игровых клубов.

Следователями СУ СК России по Мурманской области по материалам проверок сотрудников полиции в 2016 году возбуждено 26 уголовных дел по фактам незаконной организации игорного бизнеса.

Работа по пресечению незаконной деятельности игорного бизнеса в текущем году продолжается. Жители Мурманской области могут сообщить в полицию о незаконной деятельности игровых клубов, все поступающие сообщения будут проверены.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УЭБиПК УМВД России по Мурманской области)

Фото: LiveInternet