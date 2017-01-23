Житель Мурманской области ударил своего знакомого ножом и запер в квартире

23 Января 2017 года, 14:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Жителю поселка Титан предъявлено обвинение в совершении убийства своего знакомого, которое было совершено в период с ноября 2016 по январь 2017 года. Благодаря проведенным следственно-оперативным действиям, подозреваемый, 1964 года рождения, был задержан. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области.

Конфликт возник на квартире убитого, 1953 года рождения, в ходе распития спиртных напитков. По версии следствия, преступник вооружился кухонным ножом и нанёс один удар в область грудной клетки потерпевшего. Телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

«Оказывать медицинскую помощь злоумышленник не стал и беспрепятственно покинул место происшествия, заперев дверь на ключ», – уточнили в Следственном комитете по Мурманской области.

По уголовному делу назначили комплекс необходимых экспертиз, осуществляются действия, направленные на установление обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается.

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