В Мурманске сотрудники полиции изъяли 180 контрафактных DVD-дисков

24 Января 2017 года, 14:29

МУРМАНСК/ 24 января - В полицию поступила информация о том, что в торговой точке на территории Октябрьского округа города Мурманска осуществляется торговля DVD-дисками, имеющими признаки подделки.

Сотрудники отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области провели проверку полученной информации, в результате которой было выявлено в свободной продаже 180 дисков с признаками контрафактности.

Продавец павильона не предоставил документы на продукцию, не смог ничего пояснить о происхождении данных дисков. DVD-диски были изъяты полицейскими из незаконного оборота и приобщены к материалам производства об административном правонарушении.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьи 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав» КоАП РФ.

По решению суда владелец торгового павильона может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией незаконной продукции, которая будет уничтожена.

Полиция Мурманской области предупреждает граждан об административной и уголовной ответственности за продажу контрафактных товаров.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области