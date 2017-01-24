В Мурманске полицейские расследуют уголовное дело по факту попытки мошенничества в отношении пенсионерки

24 Января 2017 года, 17:34

МУРМАНСК/ 24 января - В полицию Мурманска обратилась жительница областного центра, 1947 года рождения. Пенсионерка рассказала полицейским о попытке мошенничества.

Ей на стационарный телефон поступил звонок. Неизвестный сообщил, что ей положена компенсация за ранее приобретенные биодобавки в сумме 187 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, необходимо перевести налог на банковский счет в сумме 15 тысяч рублей. Жительница Мурманска, зная о подобных фактах мошенничеств, не поддалась на уговоры мошенника и прекратила с ним общение.

По факту попытки завладения обманным путем денежных средств, принадлежаших жительнице Мурманска, следователем отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Полиция Мурманска напоминает гражданам, что при поступлении подозрительных звонков с обещаниями компенсации за ранее приобретенные товары и услуги необходимо немедленно прекратить общение. Чаще всего с такими предложениями звонят мошенники.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: nalog.ru