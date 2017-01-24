В Мурманской области сотрудники полиции продолжают регистрировать интернет-мошенничества

24 Января 2017 года, 19:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января - За прошедшие выходные полицейские возбудили несколько уголовных дел по фактам интернет-мошенничеств.

Так, в Первомайский отдел полиции Мурманска обратилась жительница областного центра, 1990 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая разместила в сети Интернет объявление о продаже мебельной стенки. Ей на телефон позвонил неизвестный и под предлогом перечисления денежных средств в качестве предоплаты узнал персональные данные банковской карты мурманчанки. Через некоторое время с ее счета были сняты 34 тысячи рублей.

В Ленинский отдел полиции областного центра обратился мурманчанин, 1964 года рождения, которого мошенники обманули при покупке автозапчастей. Житель столицы Заполярья перечислил в качестве предоплаты за коленвал, шатун и вкладыши для автомобиля «Тойота» более 24 тысяч рублей, однако в посылке, которую он получил, была рулетка. Телефон «продавца» автозапчастей для иномарки оказался вне зоны действия сети.

В Кировске полицейские возбудили уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении неустановленного лица. Неизвестный под предлогом покупки велотренажера, объявление о продаже которого было размещено на популярном сайте бесплатных объявлений, узнал персональные данные карты жительницы Кировска, 1973 года рождения, после чего с ее банковского счета были сняты 13 тысяч рублей.

В Снежногорске местный житель, 1963 года рождения, сам перечислил мошенникам деньги в сумме 115 тысяч рублей в качестве предоплаты за квадроцикл. Объявление о продаже техники он также нашел на сайте в сети Интернет. После того, как деньги были переведены, «продавец» отключил телефон и перестал выходить на связь.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Полиция Мурманской области напоминает гражданам, что никогда и никому нельзя сообщать персональные данные своей карты. Если неизвестные требуют предоплаты за неполученные товары или услуги, необходимо срочно прекратить общение, так как в большинстве случаев это мошенничества.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области