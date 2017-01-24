Организация не выплатила прорабу из Мурманской области зарплату за два месяца

24 Января 2017 года, 14:50

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Следственным комитетом по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы прорабу одной из коммерческих организаций. Компания осуществляла строительство жилых застроек на территории города Гаджиево. Трудовая деятельность работника не оплачивалась с августа по сентябрь 2016 года.

«Руководство организации, имея реальную возможность выплатить заработную плату, уклонилось от данного обязательства, нарушив конституционное право гражданина. В результате умышленных преступных действий указанному работнику не выплачено в общей сумме 122 тысячи рублей», – сообщают в областном СК.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств, решается вопрос о назначении и проведении полного комплекса экспертиз, а также возмещения причинённого потерпевшему ущерба.

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